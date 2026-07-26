Nella notte a Turbigo, un ciclista è stato investito e ucciso da un'auto sulla statale 341. L’incidente è avvenuto intorno alle 3, mentre il ciclista pedalava lungo il margine della strada. L’autista non si è accorto della presenza del ciclista e non ha potuto evitare l’impatto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per il ciclista non c’è stato nulla da fare. La polizia sta ricostruendo la dinamica dell’incidente.

Turbigo (Milano), 26 luglio 2026 - Stava procedendo in bicicletta a bordo strada, intorno alle 3 del mattino, ed è morto dopo essere stato investito da un’autovettura che stava transitando in zona, il cui autista non si è accorto del ciclista che stava pedalando a lato della carreggiata. L’incidente. Il drammatico episodio è accaduto questa notte intorno alle 3 sulla statale 341 nel tratto che attraversa Turbigo, a un centinaio di metri dal depuratore e sulla carreggiata che conduce poi in direzione del ponte di ferro sul fiume Ticino, verso il Piemonte. Per cause ancora da verificare, l’autovettura ha investito il ciclista poco dopo le tre, in un tratto della strada particolarmente buio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Incidente nella notte a Turbigo, ciclista investito e ucciso da un’auto sulla statale 341

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