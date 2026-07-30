Tensione all’interno di un partito di centrodestra sulle preferenze elettorali. Il coordinatore del gruppo ha detto che i fascisti capiscono solo la forza e che il partito conta più della Lega, anche se quest’ultima si mostra più aggressiva. La decisione di approvare le preferenze è definitiva e non ci sono margini di modifica. Il termine per gli emendamenti alla legge elettorale è stato posticipato al primo settembre, in attesa di una fase di confronto interno.

Sulle preferenze non c’è margine per tornare indietro: si dovrà approvarle. Forza Italia dovrà serrare i ranghi. Ma serve un periodo di decantazione. Così il termine per la presentazione degli emendamenti alla legge elettorale slitta al primo settembre. La discussione in Aula inizierà il 9 per chiudersi, con un’accelerata impressa per restare nei tempi previsti da Meloni, il 15. La dilazione, appunto, è necessaria ora. La riunione di Forza Italia al Senato, presieduta dal segretario Antonio Tajani, infatti è stata difficile: «Un lunghissimo sfogatoio», riferiscono i presenti. Il malessere persiste ed è stato argomentato da metà dei 19 senatori presenti. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Roma.corriere.it - Forza Italia, tensione sulle preferenze. Tajani ai suoi: «I fascisti capiscono solo la forza. Contiamo più della Lega ma loro sono prepotenti»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Centrodestra spaccato dopo Modena, tensione Lega-Forza Italia su cittadinanza: Salvini insiste contro TajaniDopo gli eventi di Modena, il centrodestra si trova diviso su alcune posizioni politiche, scatenando tensioni tra i principali esponenti del partito.

Legge elettorale, Lega e Forza Italia ci ripensano: ok alle preferenze. Ma ecco perché: con l’emendamento di Fdi quasi tutti i loro eletti saranno nominatiLega e Forza Italia hanno deciso di sostenere l’emendamento di Fratelli d’Italia sulla legge elettorale, che prevede l’introduzione delle preferenze.

Temi più discussi: Intercettazioni e preferenze, distanza nella maggioranza tra FI e FdI; Preferenze, frizioni al vertice di FI. Apertura con riserva: Stavolta il testo va discusso prima; Caos Forza Italia, rivolta dei senatori contro Tajani: Troppo schierato con Fratelli d'Italia; Massimo De Franco aderisce a Forza Italia: il benvenuto del segretario provinciale Gagliardi.

Rissa alla Canalina, Forza Italia: A Reggio non è più emergenza educativa, ma di sicurezza 24emilia.com/rissa-canalina… x.com

Forza Italia, tensione sulle preferenze. Tajani ai suoi: I fascisti capiscono solo la forza. Contiamo più della Lega ma loro sono prepotentiLa dilazione, appunto, è necessaria ora. La riunione di Forza Italia al Senato, presieduta dal segretario Antonio Tajani, infatti è stata difficile: Un lunghissimo sfogatoio, riferiscono i presenti. roma.corriere.it

Decreto giustizia e migranti: tensioni tra FdI e Forza ItaliaIl decreto giustizia e migranti è al centro di aspre discussioni tra FdI e Forza Italia, con scadenze stringenti e oltre 500 emendamenti da esaminare ... notizie.it