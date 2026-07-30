Forza Italia tensione sulle preferenze Tajani ai suoi | I fascisti capiscono solo la forza Contiamo più della Lega ma loro sono prepotenti

Da roma.corriere.it 30 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tensione all’interno di un partito di centrodestra sulle preferenze elettorali. Il coordinatore del gruppo ha detto che i fascisti capiscono solo la forza e che il partito conta più della Lega, anche se quest’ultima si mostra più aggressiva. La decisione di approvare le preferenze è definitiva e non ci sono margini di modifica. Il termine per gli emendamenti alla legge elettorale è stato posticipato al primo settembre, in attesa di una fase di confronto interno.

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Sulle preferenze non c’è margine per tornare indietro: si dovrà approvarle. Forza Italia dovrà serrare i ranghi. Ma serve un periodo di decantazione. Così il termine per la presentazione degli emendamenti alla legge elettorale slitta al primo settembre. La discussione in Aula inizierà il 9 per chiudersi, con un’accelerata impressa per restare nei tempi previsti da Meloni, il 15. La dilazione, appunto, è necessaria ora. La riunione di Forza Italia al Senato, presieduta dal segretario Antonio Tajani, infatti è stata difficile: «Un lunghissimo sfogatoio», riferiscono i presenti. Il malessere persiste ed è stato argomentato da metà dei 19 senatori presenti. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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