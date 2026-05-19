Dopo gli eventi di Modena, il centrodestra si trova diviso su alcune posizioni politiche, scatenando tensioni tra i principali esponenti del partito. In particolare, il leader della Lega ha ribadito il suo punto di vista sulla cittadinanza, opponendosi alle dichiarazioni di un altro importante esponente del centrodestra. La discussione si concentra sulla gestione delle politiche migratorie e sulla concessione della cittadinanza, creando una frattura evidente tra le due fazioni. La situazione resta sotto osservazione, con i protagonisti che continuano a scambiarsi opinioni pubbliche.

Dopo i fatti di Modena, dove il 31enne Salim El Koudri sabato 16 maggio si è lanciato con la sua auto contro la folla, il centrodestra pare essersi spaccato in due. A creare tensione tra i leader di Lega e Forza Italia Matteo Salvini e Antonio Tajani è il tema della cittadinanza, con i due vicepremier che la pensano diversamente sulla questione. Su El Koudri, di origine marocchina ma di fatto cittadino italiano poiché nato e cresciuto in Italia, si era subito espresso Salvini che poi era stato corretto dallo stesso Tajani, una risposta che non ha fatto piacere al ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture che torna a insistere sul problema della cittadinanza che “non garantisce l’integrazione“. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Centrodestra spaccato dopo Modena, tensione Lega-Forza Italia su cittadinanza: Salvini insiste contro Tajani

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