Lega e Forza Italia hanno deciso di sostenere l’emendamento di Fratelli d’Italia sulla legge elettorale, che prevede l’introduzione delle preferenze. Questa scelta permette a quasi tutti i loro eletti di essere nominati, secondo quanto riferito. La decisione arriva dopo un ripensamento e riguarda il voto favorevole all’emendamento condiviso con Noi moderati e Udc.

Alla fine Lega e Forza Italia fanno dietrofront e annunciano di essere pronti a votare sì alle preferenze. O meglio voteranno a favore dell’ emendamento alla legge elettorale presentato da Fratelli d’Italia insieme a Noi moderati e Udc. Un testo bluff che prevede un’introduzione parziale delle preferenze e che lascia alle segreteria di partito il potere di selezionare gran parte degli eletti, grazie al capolista bloccato. E il ripensamento dei forzisti e dei leghisti? Semplice: come viene fuori dalle simulazioni di Youtrend, la quasi la totalità dei loro eletti sarà scelta a tavolino nelle segreterie e non direttamente dagli elettori. Per capire meglio la questione bisogna leggere il testo della proposta dei meloniani. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Legge elettorale, Lega e Forza Italia ci ripensano: ok alle preferenze. Ma ecco perché: con l’emendamento di Fdi quasi tutti i loro eletti saranno nominati

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