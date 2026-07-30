Europei 2026 Tuffi dalle Grandi Altezze | Cosetti Baraldi e Barnabà per il sogno azzurro delle medaglie

A Parigi si svolgono gli Europei delle Discipline Acquatiche, con la partecipazione della Nazionale Italiana. Tra le competizioni in programma ci sono i tuffi dalle grandi altezze, con atleti come Cosetti, Baraldi e Barnabà che cercano di conquistare medaglie. La competizione si svolge nel contesto di un evento internazionale che coinvolge diverse discipline sportive acquatiche. La manifestazione si tiene in vista dei campionati europei e mira a qualificare gli atleti per competizioni future.

Parigi – E’ tutto pronto a Parigi per gli Europei delle Discipline Acquatiche. La Nazionale Italiana, tra le varie gare in programma, punta alle medaglie. E si delinea anche la delegazione dei Tuffi dalle Grandi Altezze, la spettacolare specialità che affascina appassionati e tifosi. L’Italia partecipa con tre atleti, come riporta federnuoto.it: ‘ Elisa Cosetti – tesserata per Triestina Nuoto – bronzo continentale a Roma 2022 e ottava ai Mondiali di Doha 2024; Davide Baraldi, venticinquenne di Como, tesserato per Canottieri Milano, dodicesimo a Doha e il ventiduenne alabardato Andrea Barnabà, anch’esso tesserato per Triestina Nuoto, nono a Doha. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Most viewed scenes | Maisie Bond | Lois Toulson | 10M Synchro Highlights

Notizie e thread social correlati

Tuffi dalle grandi altezze: countdown per la tappa di Porto Flavia della Coppa del Mondo 2026La tappa di Porto Flavia della Coppa del Mondo di tuffi dalle grandi altezze si svolgerà il 11 e 12 luglio 2026.

Due giorni di tuffi a Porto Flavia con il mondiale dalle grandi altezzeNel Sulcis Iglesiente si sono svolti due giorni di gare di tuffi da grandi altezze, inserite nel campionato mondiale.

Temi più discussi: Europei di Tuffi 2026 a Parigi: programma, calendario, italiani in gara e dove vedere in diretta tv e streaming; Calendario Europei nuoto, tuffi, fondo e artistico 2026: orari giornalieri, tv, streaming; Al via venerdì 31 luglio gli Europei di nuoto 2026 a Parigi. Come seguire le gare su Sky; Al via gli Europei di nuoto 2026: il programma completo su Sky e NOW.

Europei Nuoto, Artistico, Tuffi e Fondo ( Parigi, 31/07 - 16/08): la squadra Rai Rai: Nuoto e Fondo: Mecarozzi - Sacchi Tuffi: Sangiorgio - Mazzucchi Grandi Altezze: Sangiorgio - Stuppner Artistico: Cattaneo - Celli I canali di riferimento saranno Rai 2 e Rai S x.com

Al via gli Europei di nuoto 2026: il programma completo su Sky e NOWIl calendario di tutte le gare trasmesse su Sky e in streaming su NOW degli Europei di nuoto di quest'anno a Parigi. hdblog.it

Calendario Europei nuoto, tuffi, fondo e artistico 2026: orari giornalieri, tv, streamingLo spettacolo sta per cominciare. Gli Europei degli sport acquatici saranno tra gli eventi clou dell'estate 2026 (31 luglio-16 agosto). A Parigi, nuoto in ... oasport.it