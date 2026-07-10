Nel Sulcis Iglesiente si sono svolti due giorni di gare di tuffi da grandi altezze, inserite nel campionato mondiale. Le competizioni si sono tenute presso Porto Flavia, location nota per le sue pareti di roccia e il mare circostante. Sono stati effettuati tuffi da altezze elevate, coinvolgendo atleti provenienti da vari paesi. La manifestazione ha visto partecipanti eseguire salti in acque aperte, senza incidenti segnalati.

Il Sulcis Iglesiente è una zona della Sardegna a nord ovest di Cagliari, proprio di fronte all’isola di Carloforte. Scordatevi il lusso e le paillettes della Costa Smeralda, qui c’è la Sardegna vera, qui la natura regala scenari inenarrabili e anche se la zona non è ricca, anzi è la più povera della Sardegna, lo sforzo della gente di Iglesias per valorizzare il territorio è una specie di missione. Qui da domani arriva la Coppa del Mondo di tuffi dalle grandi altezze: farà tappa a Porto Flavia, a pochi chilometri da Iglesias. Un posto dal fascino unico, un vecchio porto che era usato per caricare i minerali estratti dalla miniera e portarli in giro per il mondo. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Due giorni di tuffi a Porto Flavia con il mondiale dalle grandi altezze

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