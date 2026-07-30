Prosegue il ritiro estivo del Tolentino, con i primi giorni di lavoro dedicati alla costruzione del gruppo che affronterà la stagione. Dopo un mercato caratterizzato da numerosi cambiamenti, il tecnico Paolo Passarini ha tracciato la linea da seguire, puntando su una rosa giovane e ricca di motivazioni. "Non ci poniamo obiettivi – spiega Passarini – ma puntiamo a migliorare il risultato della scorsa stagione. Siamo soltanto all’inizio e c’è ancora tanto da lavorare sotto tutti gli aspetti. Abbiamo scelto di puntare su tanti calciatori dal potenziale ancora inespresso e desiderosi di rilanciarsi. In ogni scelta di mercato abbiamo privilegiato giocatori che potessero adattarsi al meglio al sistema di gioco, piuttosto che soffermarci esclusivamente sul valore del singolo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Eccellenza. Passarini: "Il mio Tolentino può contare su giovani di talento»

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