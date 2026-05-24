Eccellenza Tolentino confermato l’allenatore Passarini | Questa piazza può ambire a qualcosa di grande

Il Tolentino ha confermato l’allenatore Passarini per la terza stagione consecutiva. La società ha annunciato la riconferma subito dopo l’ingresso del nuovo direttore sportivo. La squadra riparte con la stessa guida tecnica, mantenendo la continuità per la prossima stagione. La decisione è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli.

Il Tolentino riparte da Paolo Passarini. La società cremisi ha ufficializzato la conferma del tecnico tolentinate sulla panchina per il terzo anno consecutivo, subito dopo l’arrivo del nuovo direttore sportivo Battellini. Una scelta nel segno della continuità, dopo le ultime due stagioni in cui Passarini ha riportato entusiasmo e risultati, rilanciando i cremisi nelle zone alte della classifica. Decisivi i colloqui con la dirigenza e con il nuovo direttore sportivo per arrivare all’accordo. "I continui colloqui con la società e in particolare con il diesse Battellini – spiega Passerini – mi hanno trasmesso una grande voglia di ripartire e hanno riacceso in me l’entusiasmo di voler scrivere una nuova pagina della storia del Tolentino. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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