Mercato Tolentino sul difensore Rodriguez ex Fermana Passarini potrà contare sulla conferma di Fontana

Notizia in breve

Il Tolentino ha concluso l’accordo per il rinnovo di Tommaso Fontana, difensore centrale classe 2009, già impiegato nella passata stagione. Il club ha inoltre annunciato l’arrivo di un nuovo difensore, ex Fermana, di nome Rodriguez. Passarini potrà quindi contare sulla conferma di Fontana e sull’inserimento di Rodriguez per rinforzare la linea difensiva.