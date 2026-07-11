Mercato Tolentino sul difensore Rodriguez ex Fermana Passarini potrà contare sulla conferma di Fontana
Il Tolentino ha concluso l’accordo per il rinnovo di Tommaso Fontana, difensore centrale classe 2009, già impiegato nella passata stagione. Il club ha inoltre annunciato l’arrivo di un nuovo difensore, ex Fermana, di nome Rodriguez. Passarini potrà quindi contare sulla conferma di Fontana e sull’inserimento di Rodriguez per rinforzare la linea difensiva.
Il Tolentino rinforza la retroguardia. Sembra infatti ormai raggiunto l’accordo per il rinnovo di Tommaso Fontana, difensore centrale classe 2009, già fisicamente strutturato e pronto per la categoria, come dimostrato nel corso dell’ultima annata, quando ha trovato ampio spazio nella retroguardia guidata dal tecnico Passarini. A lui dovrebbe aggiungersi anche Nicholas Rodriguez, centrale difensivo uruguaiano reduce dall’esperienza con la Fermana nella passata stagione. Un innesto importante per il reparto arretrato cremisi, che andrebbe così a consolidare ulteriormente il pacchetto difensivo. Passando al centrocampo si avvicina invece la... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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Transfer market. Tolentino is interested in defender Rodriguez, formerly of Fermana. Passarini can count on Fontana's continued presence.Tolentino is strengthening its defense. An agreement seems to have been reached for the renewal of Tommaso Fontana, a classy central ... sport.quotidiano.net