De Zerbi ha riconosciuto che Romero è uno dei migliori, ma ha rispettato la sua decisione di lasciare il club. Romero, attualmente al Tottenham, è in uscita e interessa all'Inter. Tuttavia, fonti dall'Argentina riferiscono che il difensore preferirebbe trasferirsi al Barcellona, che però sta affrontando difficoltà nelle cessioni. La situazione resta in evoluzione, senza conferme ufficiali sui prossimi passi del giocatore.

Cristian Romero è uno dei giocatori in uscita dal Tottenham: piace all'Inter ma dall'Argentina spiegano come il difensore argentino preferirebbe andare al Barcellona, impegnato però nelle cessioni. Secondo il Corriere dello Sport, l'Inter resta vicina a chiudere l'affare per circa 40 milioni di euro anche se gli inglesi vorrebbero alzare un po' la posta, mentre sullo stipendio ballano ancora 500.000 euro., Intanto Roberto De Zerbi, allenatore degli Spurs, ne ha parlato così: "Con me è stato super, incredibile. Ha sofferto quando non ha giocato l'ultima partita della scorsa stagione (quella che poi ha portato la salvezza, ndr), non è vero che voleva andare in Argentina (era infortunato, ndr) per prepararsi ai Mondiali, sbagliato criticarlo. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - De Zerbi ammette: "Romero uno dei migliori ma rispetto la sua volontà"

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