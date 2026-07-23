L'allenatore del club italiano ha deciso di non voler più Romero nel suo organico. Romero era passato dall'Atalanta al Tottenham nel 2022 per 54 milioni di euro. In Inghilterra, ha assunto il ruolo di capitano e ha contribuito al successo in Europa League nel 2025. La decisione di non volerlo più nel team apre la strada a un possibile acquisto da parte di un altro club. La situazione potrebbe portare a una nuova strategia di mercato.

Il Cuti Romero era passato dall'Atalanta al Tottenham nell'estate del 2022 per la cifra record di 54 milioni di euro. E subito era riuscito ad imporre la sua leadership, tanto da diventare in poco tempo capitano degli Spurs e riportare un trofeo (l'Europa League del 2025) nella casa del club a 17 anni di distanza dall'ultimo. Campione, leader, guida. Un rapporto idilliaco, in pratica. Che però lo scorso anno, anche a causa della disastrosa stagione del Tottenham che ha sfiorato la clamorosa retrocessione in Championship, è completamente naufragato. Per alcune ragioni tecniche, altre tattiche, qualche incomprensione e. un infortunio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Segui gli aggiornamenti su Inter.

© Gazzetta.it - Perché De Zerbi non vuole più Romero: così l'Inter può lanciare l'assalto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

ASCOLTA In The Box Express. Perché De Zerbi vuole Tonali. Così cambia la difesa del LiverpoolIl Tottenham ha fatto un’offerta per il centrocampista italiano del Newcastle, che è anche nel mirino di Roberto De Zerbi, allenatore del Brighton.

Romero accusato di aver snobbato il Tottenham per l’Argentina, De Zerbi è netto: “Non sono stupido”Cristian Romero si sta allenando in Argentina per recuperare da un infortunio e prepararsi ai prossimi Mondiali.

Temi più discussi: Per De Zerbi è sacrificabile, per Carnevali è un'occasione: perché la Juve non molla Richarlison; Per De Zerbi non è intoccabile, la Juve chiama il Tottenham per Richarlison; Roberto De Zerbi, protagonista assoluto nel Dream Team targato Marino durante la stagione ’02-03; Tottenham, ecco Van Hecke: De Zerbi investe 60 milioni e rilancia sul mercato.

Il Tottenham non vende nessuno dei suoi giocatori in saldo, per Spence non verranno considerate offerte sotto i 40M€, inoltre servirà l'ok di De Zerbi che non vorrebbe privarsi del terzino. @Gazzetta_it x.com

Perché De Zerbi non vuole più Romero: così l'Inter può lanciare l'assaltoL'argentino è fuori dal progetto del tecnico, lo scorso anno fece infuriare i tifosi a causa di un infortunio e in più c'è di mezzo... un olandese. Ma la richiesta Spurs resta elevata ... gazzetta.it

De Zerbi carica il Tottenham: Basta pensieri spazzatura, non siamo già retrocessiBastassero le parole, Roberto De Zerbi avrebbe già salvato il Tottenham. Il suo monologo appassionato con cui ha aperto ieri la conferenza stampa di presentazione della partita a Birmingham contro ... gazzetta.it