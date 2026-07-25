L'allenatore del Tottenham ha comunicato che Romero deve lasciare la squadra, ribadendo di aver chiarito che chi non è soddisfatto della situazione può andare via.

di Paolo Moramarco De Zerbi mette alla porta Romero. Il tecnico italiano del Tottenham ha ribadito la volontà di cedere chiunque non sia contento a Londra. Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida precampionato contro l’ Auckland FC, Roberto De Zerbi, tecnico del Tottenham, ha parlato con chiarezza della gestione della squadra, del mercato e del futuro dei giocatori considerati in uscita, tra cui anche Romero, pronto a lasciare Londra per approdare all’Inter.. L’allenatore bresciano ha sottolineato l’importanza della motivazione e della felicità nel vestire la maglia degli Spurs, invitando chi non si sente parte del progetto a fare una scelta chiara. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - De Zerbi mette alla porta Romero: «Sono stato molto chiaro. Chi non è felice deve andare via»

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