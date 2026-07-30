Dalla Turchia non mollano | Calhanoglu nel mirino del Fenerbahce ma l’Inter non apre alla cessione

Da internews24.com 30 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il Fenerbahce si prepara a fare un’offerta per Calhanoglu, che attualmente gioca nell’Inter, secondo fonti turche. Tuttavia, il club nerazzurro ha già comunicato di non voler cedere il centrocampista. La trattativa tra i due club non è ancora iniziata e i discorsi ufficiali non sono stati aperti. La situazione rimane in attesa di sviluppi, senza ulteriori dettagli sui tempi o le modalità di eventuali negoziati.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

di Francesco Aliperta Dalla Turchia riprendono vecchi rumors: Calhanoglu entra nel mirino del Fenerbahce. L’Inter, però, non apre alla cessione del centrocampista. Hakan Calhanoglu torna prepotentemente al centro delle indiscrezioni di mercato provenienti dalla Turchia. Nelle ultime ore, il Fenerbahçe avrebbe inserito il regista dell’Inter tra i principali obiettivi per rinforzare il proprio centrocampo, approfittando della presenza dei propri dirigenti in Italia per seguire contemporaneamente anche altre operazioni. Secondo quanto riportato da Fotomac, il club di Istanbul starebbe studiando attentamente la situazione del centrocampista, attualmente legato all’Inter da un contratto in scadenza nel giugno 2027. 🔗 Leggi su Internews24.com

Segui gli aggiornamenti su Inter.

dalla turchia non mollano calhanoglu nel mirino del fenerbahce ma l8217inter non apre alla cessione
© Internews24.com - Dalla Turchia non mollano: Calhanoglu nel mirino del Fenerbahce, ma l’Inter non apre alla cessione
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Calciomercato Inter LIVE: Frattesi nel mirino della Juve, Calhanoglu resta in nerazzurro. Ma dalla Turchia arriva un’indiscrezione su BarellaSul calciomercato dell'Inter, si parla di un interesse della Juventus per Frattesi, mentre Calhanoglu rimane in squadra.

Calhanoglu nel mirino del Fenerbahce: l’Inter alza il muro e lo considera intoccabileIl Fenerbahçe ha mostrato interesse per il centrocampista dell’Inter, ma la società nerazzurra ha confermato che il giocatore non è sul mercato.

Argomenti più discussi: Calciomercato Juve, Bremer tentato dalla Turchia: chi può arrivare e come cambia la difesa; Italia-Cina 3-1, il bronzo visto dal ct Velasco: Orgoglioso del gruppo, le ragazze non mollano mai; Pallavolo VNL M - Fabio Soli, Rok Moži? e Sašo Štalekar commentano la vittoria della Slovenia sulla Turchia; L’Italia si ferma in semifinale: il Brasile spezza il sogno del tris.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web