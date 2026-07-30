Dalla Turchia non mollano | Calhanoglu nel mirino del Fenerbahce ma l’Inter non apre alla cessione
Il Fenerbahce si prepara a fare un’offerta per Calhanoglu, che attualmente gioca nell’Inter, secondo fonti turche. Tuttavia, il club nerazzurro ha già comunicato di non voler cedere il centrocampista. La trattativa tra i due club non è ancora iniziata e i discorsi ufficiali non sono stati aperti. La situazione rimane in attesa di sviluppi, senza ulteriori dettagli sui tempi o le modalità di eventuali negoziati.
di Francesco Aliperta Dalla Turchia riprendono vecchi rumors: Calhanoglu entra nel mirino del Fenerbahce. L’Inter, però, non apre alla cessione del centrocampista. Hakan Calhanoglu torna prepotentemente al centro delle indiscrezioni di mercato provenienti dalla Turchia. Nelle ultime ore, il Fenerbahçe avrebbe inserito il regista dell’Inter tra i principali obiettivi per rinforzare il proprio centrocampo, approfittando della presenza dei propri dirigenti in Italia per seguire contemporaneamente anche altre operazioni. Secondo quanto riportato da Fotomac, il club di Istanbul starebbe studiando attentamente la situazione del centrocampista, attualmente legato all’Inter da un contratto in scadenza nel giugno 2027. 🔗 Leggi su Internews24.com
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