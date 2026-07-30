Dalla Turchia non mollano | Calhanoglu nel mirino del Fenerbahce ma l’Inter non apre alla cessione

Notizia in breve

Il Fenerbahce si prepara a fare un’offerta per Calhanoglu, che attualmente gioca nell’Inter, secondo fonti turche. Tuttavia, il club nerazzurro ha già comunicato di non voler cedere il centrocampista. La trattativa tra i due club non è ancora iniziata e i discorsi ufficiali non sono stati aperti. La situazione rimane in attesa di sviluppi, senza ulteriori dettagli sui tempi o le modalità di eventuali negoziati.