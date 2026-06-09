Sul calciomercato dell'Inter, si parla di un interesse della Juventus per Frattesi, mentre Calhanoglu rimane in squadra. Dalla Turchia circolano voci su Barella, senza conferme ufficiali. La trattativa con Frattesi non ha ancora portato a un accordo definitivo, e le operazioni con altri calciatori sono ancora in fase di discussione. Nessuna notizia ufficiale riguarda modifiche alla rosa nerazzurra in questa finestra di mercato.

Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Ultimissime calciomercato Inter – LIVE. Ultimissime calciomercato Inter – LUNEDI’ 8 GIUGNO Mercato Inter, dopo Calhanoglu arriva un’altra notizia dalla Turchia: il Galatasaray vuole Barella. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Calciomercato Inter LIVE: Frattesi nel mirino della Juve, Calhanoglu resta in nerazzurro. Ma dalla Turchia arriva un’indiscrezione su Barella

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Calciomercato Inter LIVE: Calhanoglu resta in nerazzurro. Ma dalla Turchia arriva un’indiscrezione su BarellaDalla Turchia arriva un’indiscrezione secondo cui il centrocampista sarebbe vicino a lasciare l’Inter.

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