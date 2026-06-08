Calhanoglu nel mirino del Fenerbahce | l’Inter alza il muro e lo considera intoccabile

Notizia in breve

Il Fenerbahçe ha mostrato interesse per il centrocampista dell’Inter, ma la società nerazzurra ha confermato che il giocatore non è sul mercato. L’Inter considera il calciatore un elemento fondamentale e ha deciso di non cederlo. Non ci sono trattative in corso e il regista continuerà a far parte della rosa anche nella prossima stagione. La società ha ribadito che Calhanoglu rimane un punto fermo nel progetto tecnico.