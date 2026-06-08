Calhanoglu nel mirino del Fenerbahce | l’Inter alza il muro e lo considera intoccabile
Il Fenerbahçe ha mostrato interesse per il centrocampista dell’Inter, ma la società nerazzurra ha confermato che il giocatore non è sul mercato. L’Inter considera il calciatore un elemento fondamentale e ha deciso di non cederlo. Non ci sono trattative in corso e il regista continuerà a far parte della rosa anche nella prossima stagione. La società ha ribadito che Calhanoglu rimane un punto fermo nel progetto tecnico.
di Alberto Petrosilli Nuovo pressing dalla Turchia per il regista nerazzurro, ma l’Inter non apre alla cessione: Calhanoglu resta centrale nei piani di Chivu. Il futuro di Hakan Calhanoglu continua a essere al centro delle voci di mercato provenienti dalla Turchia, con il Fenerbahce sempre più interessato al regista dell’ Inter. Dopo un primo tentativo legato alla candidatura di Hakan Safi, poi sconfitto alle elezioni presidenziali, il centrocampista nerazzurro resta un obiettivo prioritario anche per la nuova dirigenza del club di Istanbul. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il neo-presidente Aziz Y?ld?r?m avrebbe raccolto l’eredità del progetto precedente, valutando seriamente la possibilità di riportare Calhanoglu in Turchia. 🔗 Leggi su Internews24.com
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