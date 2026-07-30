Lorenzo Pacini, del Partito Democratico, ha dichiarato al Giornale di Italia che le priorità sono abbattere il costo della vita e interrompere il gemellaggio con Tel Aviv. Le elezioni comunali sono programmate per la primavera 2027, ma si fanno già ipotesi sul possibile candidato successore di Giuseppe Sala. Vari nomi circolano tra i politici, mentre il dibattito pubblico si concentra sulle questioni di politica locale e sui temi prioritari per la città.

Le elezioni comunali a Milano sono previste nella primavera 2027, ma è già iniziato il totonomi per il successore di Giuseppe Sala. Diversi i profili proposti da sinistra e destra, anche non ufficialmente, tra cui Maurizio Lupi, Silvia Sardone e Pierfrancesco Majorino: proprio tra le fila del Pd però, emerge con forza la figura dell'outsider Lorenzo Pacini, candidato alle primarie del centrosinistra per diventare sindaco di Milano, che è intervistato dal Giornale d'Italia. Pacini, trent’anni, assessore al Municipio 1 appartenente all’area più radicale della sinistra dem, è uno dei volti emergenti del Pd milanese: studi al Liceo Manzoni e in Statale, consigliere di Municipio a vent’anni, poi nel 2021 l’ingresso in giunta con deleghe al verde, alla casa e all’edilizia scolastica. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Comunali Milano, Lorenzo Pacini (Pd) al GdI: "Priorità abbattere il costo della vita, poi stop al gemellaggio con Tel Aviv"

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