Milano il gemellaggio con Tel Aviv resta | bagarre e scissioni nel Pd
A Milano il tema del gemellaggio con Tel Aviv continua a generare discussioni all’interno del Partito Democratico, con alcuni consiglieri che hanno votato a favore del centrodestra. La decisione ha provocato tensioni e divisioni all’interno del partito, portando a scissioni tra i rappresentanti. Restano ancora da chiarire quali siano i nomi dei consiglieri coinvolti e come questa frattura possa incidere sulla stabilità della giunta comunale guidata dal sindaco. La vicenda si inserisce in un quadro politico locale molto acceso.
? Domande chiave Chi sono i consiglieri del PD che hanno votato con il centrodestra?. Come influenzerà questa spaccatura la tenuta della giunta di Beppe Sala?. Perché la proposta dei Verdi ha scatenato scontri fisici in aula?. Quali saranno le conseguenze pratiche del gemellaggio nonostante le proteste?.? In Breve Voto di 21 consiglieri contro 17 per respingere la mozione dei Verdi.. Tre esponenti del PD, Osculati, Vasile e Arienta, hanno votato con il centrodestra.. Daniele Nauhm minaccia di lasciare la maggioranza dopo lo scontro in Consiglio.. Lega e Forza Italia criticano il blocco dei lavori amministrativi per questioni internazionali..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu
Caos in aula sul gemellaggio con Tel Aviv: rottura tra Verdi e Giuseppe Sala
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