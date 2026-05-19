Milano il gemellaggio con Tel Aviv resta | bagarre e scissioni nel Pd

A Milano il tema del gemellaggio con Tel Aviv continua a generare discussioni all’interno del Partito Democratico, con alcuni consiglieri che hanno votato a favore del centrodestra. La decisione ha provocato tensioni e divisioni all’interno del partito, portando a scissioni tra i rappresentanti. Restano ancora da chiarire quali siano i nomi dei consiglieri coinvolti e come questa frattura possa incidere sulla stabilità della giunta comunale guidata dal sindaco. La vicenda si inserisce in un quadro politico locale molto acceso.

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