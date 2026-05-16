Corteo Pro Palestina a Milano | Ricorda la Nakba Alla manifestazione slogan per lo stop al gemellaggio con Tel Aviv
Oggi a Milano si è svolto un corteo nazionale dedicato alla Palestina, con alcuni partecipanti che hanno portato cartelli e slogan contro il gemellaggio con Tel Aviv. Durante la manifestazione, alcuni striscioni richiamavano la Nakba, il termine usato per descrivere le conseguenze della creazione dello Stato di Israele sulla popolazione palestinese. La protesta si è svolta nel centro della città, con numerosi manifestanti che hanno sfilato lungo le strade principali. La manifestazione si è conclusa nel pomeriggio, con alcuni interventi e momenti di raccoglimento.
Milano, 10 maggio 2016 – Oggi (sabato 16 maggio) a Milano appuntamento con il corteo nazionale per la Palestina. Al corteo, partito nel primo pomeriggio da piazzale XXIV maggio, presenti centinaia di persone con bandiere palestinesi, del Libano, della Repubblica islamica iraniana e anche di Hezbollah. Ad aprire la manifestazione lo striscione " Ricorda la Nakba combatti il sionismo. Libertà per i prigionieri. Embargo ora! ". https:www.quotidiano.netvideodiretta-quotidiano-nazionale-hdcfxky1 Il percorso . Il percorso del corteo comprende corso di Porta Ticinese, via Molino delle Armi, corso Italia e piazza Missori con arrivo in piazza Duomo. Annunciata la presenza di Saif Abu Keshek, attivista della Global Sumud Flotilla fermato nei giorni scorsi dalle autorità israeliane durante una missione via mare diretta verso Gaza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Tensioni al corteo contro le Olimpiadi a Milano: petardi e fumogeni, la polizia risponde con cariche
Sullo stesso argomento
“Ricorda la Nakba”: a Milano nuovo corteo nazionale pro Palestina sabato 16 maggioMilano, 13 maggio 2026 – Un altro sabato milanese di proteste in piazza, quello che si sta per avvicinare.
Leggi anche: Stop al gemellaggio Milano-Tel Aviv, caos a Palazzo Marino: “Sala peggio della destra”. I Verdi con la bandiera della Palestina
MILANO, SCONTRI AL CORTEO PRO PALESTINA: 10 MISURE CAUTELARI DOPO LE INDAGINI DELLA DIGOS irog.it/?p=29212 @Questura_MI #milano #Digos #questuramilano #cronaca #propalestina #manifestazione #scontri #OrdinePubblico #polizia # x.com
Dopo i recenti avvenimenti durante il corteo Pro-Palestina a Milano, si apre la fase delle analisi e dei provvedimenti. Gli scontri e i successivi arresti hanno riacceso il dibattito sulla gestione dell'ordine pubblico nel capoluogo lombardo. Un momento di riflessio facebook
Scontri a manifestazione Pro Palestina a Milano, arresti in corso reddit
Corteo Pro Palestina a Milano: Ricorda la Nakba. Alla manifestazione slogan per lo stop al gemellaggio con Tel AvivCentinaia di persone all’iniziativa con bandiere palestinesi, del Libano, della Repubblica islamica iraniana e anche di Hezbollah ... ilgiorno.it
Ricorda la Nakba: a Milano nuovo corteo nazionale pro Palestina sabato 16 maggioAppuntamento alle 14.30 in piazza XXIV Maggio per arrivare in piazza Duomo. La manifestazione prepara lo sciopero generale convocato da Cub, Adl Varese, Sgb, SI Cobas e altri per il 29 maggio ... ilgiorno.it