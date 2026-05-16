Corteo Pro Palestina a Milano | Ricorda la Nakba Alla manifestazione slogan per lo stop al gemellaggio con Tel Aviv

Oggi a Milano si è svolto un corteo nazionale dedicato alla Palestina, con alcuni partecipanti che hanno portato cartelli e slogan contro il gemellaggio con Tel Aviv. Durante la manifestazione, alcuni striscioni richiamavano la Nakba, il termine usato per descrivere le conseguenze della creazione dello Stato di Israele sulla popolazione palestinese. La protesta si è svolta nel centro della città, con numerosi manifestanti che hanno sfilato lungo le strade principali. La manifestazione si è conclusa nel pomeriggio, con alcuni interventi e momenti di raccoglimento.

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