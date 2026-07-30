L’universo horror accoglie un’accoppiata da urlo per l’adattamento di un vero e proprio romanzo cult. Come rivelato in esclusiva da Deadline, Paramount Pictures ha ufficialmente acquisito i diritti di The Final Girl Support Group (Il gruppo di sostegno per ragazze sopravvissute), il bestseller scritto da Grady Hendrix. La trama segue le vicende di Lynnette Tarkington, una “final girl” sopravvissuta a un massacro che da oltre un decennio frequenta un gruppo di terapia insieme ad altre cinque donne scampate a incubi simili. La loro fragile stabilità precipita quando una delle componenti salta una riunione, rivelando che un misterioso e spietato assassino conosce le loro identità ed è determinato a cacciarle una per una per finire il lavoro. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Christopher Landon scriverà e dirigerà The Final Girl Support Group per Paramount

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