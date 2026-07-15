Vertenza Zenita Group a Napoli Regione scriverà al Mimit per chiedere tavolo nazionale

Oggi i lavoratori di Zenita Group hanno organizzato un presidio davanti agli uffici della giunta regionale a Napoli durante un incontro tra sindacati, rappresentanti aziendali e l’assessorato al Lavoro. La regione ha annunciato che scriverà al Ministero delle Imprese e del Made in Italy per richiedere un tavolo nazionale sulla vertenza. La manifestazione si è svolta nel Centro Direzionale, coinvolgendo anche rappresentanze sindacali e Rsu.

Tempo di lettura: 4 minuti Vertenza Zenita Group, stamattina nuovo presidio dei lavoratori a Napoli. Stavolta la manifestazione si è tenuta sotto gli uffici della giunta regionale al Centro Direzionale, in occasione dell’incontro all’assessorato al Lavoro con sindacati, Rsu e direzione aziendale. Al centro della vertenza, la chiusura della sede di Napoli e il trasferimento dei 120 lavoratori tra le sedi di Roma e Salerno della società del settore information technology. “ Non c’è un tavolo di crisi avviato formalmente – chiarisce ad Anteprima24 l’assessore regionale al Lavoro, Angelica Saggese -, c ‘è una preoccupazione dei lavoratori... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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Vertenza Zenita group, presidio sotto la Regione contro la chiusura a Napoli

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