La stagione estiva è ufficialmente arrivata, portando con sé anche il fermento delle tendenze di moda e stile. Negli ultimi anni, molte persone si sono sentite obbligate a seguire schemi estetici molto rigidi, come quello della “clean girl”, caratterizzata da look minimalisti e sobri, o quello più appariscente delle coquette, con accessori delicati e colori pastello. Ora, con la “Lychee Girl Summer”, si assiste a un ritorno a scelte più libere e spontanee, lasciando da parte le imposizioni di un tempo.

Per anni internet ci ha costrette a scegliere tra estetiche rigidissime. Dovevi essere una “clean girl” minimalista che viveva di slick bun e lip combo nude oppure una coquette tutta fiocchi, ballet flats e traumi emotivi filtrati color rosa cipria. Adesso però sta arrivando qualcosa di completamente diverso. Più succoso, più caldo, più giocoso. Ed è probabilmente la prima aesthetic dell’estate 2026 che sembra davvero divertente. Benvenute nella Lychee Girl Summer. Sì, è arrivata la Lychee Girl Summer, e il colore ufficiale dell’estate è proprio il colore del lychee. Sì, proprio il frutto. Quello piccolo, rosa-rossastro, lucido fuori e dolcissimo dentro che improvvisamente sta invadendo qualsiasi cosa: beauty products, bikini, blush, profumi, hair mist, makeup campaign e persino il modo in cui la gente vuole vestirsi quest’estate. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - La “Lychee Girl Summer” è ufficialmente iniziata e sinceramente nessuno vuole più essere una clean girl

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

YSL ha appena lanciato il prodotto labbra che tutte le clean girl ex-tumblr girl stavano aspettandoSe negli ultimi mesi avete avuto la sensazione che il makeup stesse diventando improvvisamente più soft, più sfumato e meno “perfettino”, non è un...

Sì, finalmente è tornato il metallic makeup (e la clean girl è sempre più un ricordo)Se fino a ieri bastava un highlighter soft per sentirsi “a posto”, adesso non regge più.

This Summer's Biggest Color Trend Is for the Lychee GirlsThis summer's go-to pink is lychee—and there are so many ways to enjoy the juicy shade. We're also seeing lychee mania show up in the fragrance and beauty worlds. Spiky-hard and the perfect shade of ... yahoo.com

Lychee Girl Summer Is Coming for Your Instagram FeedIt also pairs nicely with floral notes like peony or jasmine if you want something more elevated and feminine. The fruity-floral motif also appears in the designs of the hair accessories, with the ... uk.news.yahoo.com