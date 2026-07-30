Il presidente della Camera ha scritto al presidente della Giunta per le Autorizzazioni per comunicare la decisione di chiedere un parere alla Giunta per il Regolamento. La consultazione sulla chat Delmastro sarà sospesa fino a ricevere l’esito del parere. La comunicazione è stata resa nota il 30 luglio.

Roma, 30 lug (Adnkronos) - Il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, a quanto si apprende, ha scritto al presidente della Giunta per le Autorizzazioni, Devis Dori, per comunicargli la decisione di chiedere un parere alla Giunta per il Regolamento della Camera. La riunione, fissata per lunedì sera, arriva dopo la richiesta della maggioranza di un intervento a seguito della decisione di Dori di rendere consultabili le chat di Andrea Delmastro ai componenti della Giunta per le Autorizzazioni. L'accesso alle chat è quindi congelato in attesa della riunione della Giunta del Regolamento della Camera. Lo stop arriva dopo un primo via libera di questo pomeriggio alla consultazione del materiale istruttorio, inviato dalla Procura di Roma alla Camera dei deputati sul caso dell'ex sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Chat Delmastro, Fontana scrive al presidente della Giunta della Camera: stop a consultazione fino a parere

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