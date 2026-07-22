La Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha respinto la richiesta dei magistrati romani di sequestrare le chat tra un deputato di Fratelli d’Italia e un ristoratore. La richiesta era stata avanzata nell’ambito di un’indagine giudiziaria. La decisione è stata comunicata recentemente e rappresenta un rifiuto formale alla richiesta di acquisizione delle conversazioni. La vicenda riguarda la richiesta di accesso ai messaggi scambiati tra i due soggetti coinvolti.

La Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha detto no alla richiesta dei magistrati della Procura di Roma di acquisire le chat tra Andrea Delmastro e il ristoratore Mauro Caroccia. Dopo il voto della giunta la pratica passa all’Aula di Montecitorio che emetterà il verdetto definitivo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Delmastro, no della giunta della Camera al sequestro delle chat tra il deputato Fdi e Caroccia

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Delmastro, la Procura chiede alla Camera di acquisire le chat con Caroccia

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@TgLa7 Questo è un governo di PARAGNOSTI Resta di stucco, c'è il barbatrucco Parlano di #roggero della #famigliadelbosco e di #garlasco per DOPARE l' OPINIONE PUBBLICA e distoglierla dai loro delitti Melissa Satta #mattarella Presidente della Repu x.com

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