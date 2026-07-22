Delmastro no della giunta della Camera al sequestro delle chat tra il deputato Fdi e Caroccia
La Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha respinto la richiesta dei magistrati romani di sequestrare le chat tra un deputato di Fratelli d’Italia e un ristoratore. La richiesta era stata avanzata nell’ambito di un’indagine giudiziaria. La decisione è stata comunicata recentemente e rappresenta un rifiuto formale alla richiesta di acquisizione delle conversazioni. La vicenda riguarda la richiesta di accesso ai messaggi scambiati tra i due soggetti coinvolti.
La Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha detto no alla richiesta dei magistrati della Procura di Roma di acquisire le chat tra Andrea Delmastro e il ristoratore Mauro Caroccia. Dopo il voto della giunta la pratica passa all’Aula di Montecitorio che emetterà il verdetto definitivo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Delmastro, la Procura chiede alla Camera di acquisire le chat con Caroccia
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Il 4 giugno scorso il procuratore di Roma Francesco Lo Voi aveva auspicato collaborazione da parte della Giunta per le autorizzazioni della Camera sull’acquisizione delle chat che riguardano l’ex sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, oggi deputat facebook
@TgLa7 Questo è un governo di PARAGNOSTI Resta di stucco, c'è il barbatrucco Parlano di #roggero della #famigliadelbosco e di #garlasco per DOPARE l' OPINIONE PUBBLICA e distoglierla dai loro delitti Melissa Satta #mattarella Presidente della Repu x.com
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