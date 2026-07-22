La Giunta della Camera ha respinto la richiesta della Procura di Roma di ottenere le chat tra un parlamentare e un collaboratore. La decisione ha suscitato proteste tra i membri dell’organo. La richiesta riguardava i messaggi scambiati tra i due soggetti, ma è stata giudicata inammissibile dalla Giunta. La Procura aveva chiesto l’accesso alle conversazioni per approfondimenti investigativi. La discussione si è conclusa con il rifiuto, senza ulteriori dettagli sulla motivazione ufficiale.

La Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha espresso parere contrario alla richiesta della Procura di Roma di acquisire le chat tra il deputato di Fratelli d’Italia Andrea Delmastro e il ristoratore Mauro Caroccia, detenuto in carcere con una condanna definitiva a 4 anni per intestazione fittizia con l’aggravante dell’associazione mafiosa. Il verdetto della Giunta non è vincolante, la decisione definitiva spetterà all’aula di Montecitorio, ma intanto divampa la polemica politica. I senatori del Movimento 5 Stelle hanno occupato per protesta i banchi del governo e la presidente di turno, la pentastellata Mariolina Castellone, è stata costretta a sospendere la seduta. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - I pm chiedono le chat tra Delmastro e Caroccia: no della Giunta della Camera, esplode la protesta

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La procura chiede chat tra Delmastro e Caroccia: La Bisteccheria favoriva riciclaggio del boss

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