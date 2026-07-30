balneazione del fiume elsa la modifica al regolamento sbarca in consiglio comunale

Il Consiglio comunale non discuterà venerdì la modifica al regolamento sulla balneazione del fiume Elsa, che riguarda le due sponde e le relative restrizioni. La questione, che ha visto in passato posizioni divergenti tra le parti, sarà comunque oggetto di confronto politico in futuro. La modifica proposta riguarda la possibilità o meno di praticare attività di balneazione nel corso d'acqua. La decisione finale non è stata presa nel prossimo appuntamento consiliare.

Le due sponde dell’Elsa: divieto di balneazione sì, divieto no. Il tema non approderà al voto del Consiglio comunale di venerdì, ma tornerà comunque al centro del dibattito politico. L’aula sarà, infatti, chiamata a esaminare una modifica a una parte del regolamento comunale e, in quell’occasione, Francesco Cavalieri, capogruppo del Partito Democratico, rilancerà la proposta di vietare i bagni nei tratti più pericolosi del fiume. Un argomento tornato d’attualità dopo le tragedie che negli ultimi anni hanno colpito il territorio e il rischio ambientale crescente dovuto al congestionamento costante del Parco, temi che hanno riacceso il confronto sulla sicurezza lungo l’ Elsa, meta ogni estate di centinaia di persone. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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