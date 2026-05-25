Il Consiglio comunale ha approvato il regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali. La decisione è stata presa durante la seduta mattutina tenutasi a Palazzo Mosti. Il nuovo regolamento permette ai contribuenti di concordare modalità di pagamento agevolate per le somme dovute al Comune. La delibera riguarda esclusivamente le entrate comunali e si applica alle pratiche in corso o avviate. La misura mira a facilitare il pagamento delle somme dovute, conformemente alle disposizioni vigenti.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il Consiglio comunale tenutosi questa mattina a Palazzo Mosti in modalità mista, dopo aver ratificato tre delibere di Giunta aventi ad oggetto alcune variazioni in via d’urgenza al bilancio di previsione 20262028 e riconosciuto alcuni debiti fuori bilancio, ha approvato all’unanimità il regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali ai sensi dei commi da 102 a 109 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199. L’assise consiliare ha successivamente respinto (con 19 voti contrari e 8 favorevoli) la richiesta di istituire una commissione consiliare d’indagine sulla regolarità dei procedimenti amministrativi relativi al rilascio di titoli edilizi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Via libera del Consiglio comunale al regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali

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