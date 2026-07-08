Organi collegiali a distanza | scarica modifica al regolamento d’Istituto delibera Collegio docenti e Consiglio Istituto + Nota informativa ai docenti

Da oggi sono disponibili online i documenti relativi alle modalità di svolgimento delle riunioni degli organi collegiali a distanza, tra cui la modifica del regolamento d’Istituto, la delibera del collegio docenti e del consiglio di istituto e una nota informativa destinata ai docenti. Questi materiali sono accessibili tramite un link riservato agli abbonati alla rivista “Gestire la scuola”. Per ricevere aggiornamenti su questi e altri contenuti, è possibile iscriversi al canale Telegram PLUS dedicato.

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