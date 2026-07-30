Andrew Garfield ha scelto una camicia molto vistosa, distinguendosi con un abbigliamento audace. La sua giornata è stata caratterizzata da questa scelta di stile, che ha attirato l’attenzione. L’attore ha deciso di indossare una camicia con un design particolare, diversa dal suo solito look più sobrio. La sua presenza in pubblico ha fatto notizia per questa scelta di abbigliamento, che ha suscitato commenti tra i fan e gli addetti ai lavori.

Ci sono le giornate di amazing hair day e poi ci sono gli amazing shirt day di Andrew Garfield, che decide di non passare inosservato optando per una scelta decisamente bold in fatto di camicie. L'attore ne ha sfoggiate due diverse in una giornata di presentazioni di The Magic Faraway Tree, fantasy per famiglie diretto da Ben Gregor e tratto dalla celebre serie di romanzi di Enid Blyton. Celebrity Sightings In New York - July 29, 2026. Jason HowardBauer-Griffin La prima, per la presentazione alla stampa, è Yellow Bloom, un pezzo di Pikol molto particolare, perché il tessuto proviene da una tovaglia in lino vintage di metà Novecento, recuperata e trasformata in un capo unico. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Andrew Garfield ha avuto una giornata di camicie incredibili

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