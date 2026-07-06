Durante il weekend di Wimbledon, l’attore è stato avvistato con una chioma lunga e ribelle, indossando un completo Ralph Lauren color light blue. La presenza di Garfield è stata accompagnata dal lancio ufficiale del nuovo orologio IWC Ingenieur Pool, presentato in quell’occasione. La sua mise ha attirato l’attenzione di molti, anche se il vero focus rimaneva sull’evento di lancio dell’orologio. La scena si è svolta durante un pranzo esclusivo nel contesto del torneo.

Per una frazione di secondi Andrew Garfield ce l'aveva quasi fatta. La nuova chioma lunga e ribelle e quel look total light blue firmato Ralph Lauren, sfoggiato al lunch più esclusivo del weekend di Wimbledon, stavano quasi riuscendo a distogliere l'attenzione da quello che era il vero dettaglio del suo outfit. L'attore, infatti, portava al polso un orologio che, fino a quel momento, nessuno aveva ancora visto. La cassa era subito riconoscibile, un IWC Ingenieur Automatic 35, ma a trarre in inganno era il quadrante. Una tonalità inedita, mai apparsa prima, che ha fatto pensare inizialmente a un esemplare speciale o addirittura a un pezzo unico. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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© Gqitalia.it - Andrew Garfield ha trasformato Wimbledon nel lancio ufficiale del nuovo IWC Ingenieur Pool

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