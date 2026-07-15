All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. «Ma quello è Andrew Garfield?». La domanda è esplosa sulla bocca di tutti, appena i vari personaggi famosi si sono affaccendati a prendere posto e godersi lo spettacolo sportivo di Wimbledon. Proprio nel tempio del tennis sull'erba, l'attore britannico ha scelto di mostrare al mondo la sua chioma, praticamente una criniera, di come se ne vedono solo negli spot di shampoo di un certo livello. Non aveva sviluppi strani, né altri elementi particolari. Anzi, era bella morbida, appariva vissuta e l'attore sembrava perfettamente a suo agio nel portarla. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Per avere i capelli come Andrew Garfield potrebbero bastarti 80 euro

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