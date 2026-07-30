andrea bacchetti suona bach il clavicembalo ben temperato

Notizia in breve

Un concerto si è svolto presso la Fondazione Ricci – Dimora Storica & Centro Culturale, dove Andrea Bacchetti ha interpretato le composizioni di Bach dal titolo “Il clavicembalo ben temperato”. Il pianista, riconosciuto a livello internazionale, ha eseguito le musiche di Bach davanti a un pubblico presente in sala. L’evento ha attirato numerosi appassionati di musica classica e ha avuto una durata di circa un’ora.