Andrea Bacchetti suona Bach Il clavicembalo ben temperato
Un concerto si è svolto presso la Fondazione Ricci – Dimora Storica & Centro Culturale, dove Andrea Bacchetti ha interpretato le composizioni di Bach dal titolo “Il clavicembalo ben temperato”. Il pianista, riconosciuto a livello internazionale, ha eseguito le musiche di Bach davanti a un pubblico presente in sala. L’evento ha attirato numerosi appassionati di musica classica e ha avuto una durata di circa un’ora.
La Fondazione Ricci – Dimora Storica & Centro Culturale ospia un appuntamento di eccezionale prestigio che vedrà protagonista Andrea Bacchetti, tra i più autorevoli pianisti italiani della scena internazionale. Il concerto si terrà sabato 1 agosto alle 21 nella sede della Fondazione, a Villa Caproni di Barga, e sarà interamente dedicato a Johann Sebastian Bach, con l’esecuzione dell’integrale del primo volume de Il Clavicembalo ben temperato, una delle opere più alte e rappresentative dell’intera storia della musica. Composto da ventiquattro Preludi e Fughe nelle diverse tonalità, Il Clavicembalo ben temperato costituisce un autentico monumento del pensiero musicale occidentale, sintesi perfetta di rigore compositivo, invenzione e profondità espressiva. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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