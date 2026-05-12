Andrea Bacchetti in concerto a Rapallo con Da Bach a Chiambretti | 4 secoli di Musica in Televisione
Giovedì 14 maggio, il Teatro Auditorium delle Clarisse a Rapallo ospiterà un concerto del maestro Andrea Bacchetti intitolato “Da Bach a Chiambretti: 4 secoli di Musica in Televisione”. L’evento si inserisce in una rassegna dedicata alla musica rappresentata nel corso dei secoli, con un repertorio che spazia dal compositore tedesco al conduttore televisivo italiano. L’appuntamento è aperto al pubblico e si svolgerà nel pieno rispetto delle normative vigenti.
Giovedì 14 maggio il Teatro Auditorium delle Clarisse di Rapallo ospita il Maestro Andrea Bacchetti con “Da Bach a Chiambretti: 4 secoli di Musica in Televisione”.Un recital di grande eleganza che vede protagonista un interprete tra i più raffinati della sua generazione e apprezzato nei.🔗 Leggi su Genovatoday.it
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