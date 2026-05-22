Caterina Dell' Agnello suona la II suite per violoncello di JS Bach

Sabato 23 maggio alle 17, nella Galleria Michelacci di Meldola, si terrà un concerto all’interno della mostra “Risonanze” curata da Alberto Mingotti. L’evento vedrà l’esibizione di Caterina Dell’Agnello, che interpreterà la II Suite per violoncello solo di Johann Sebastian Bach. La performance è parte di un programma che si svolge nella sede espositiva, dedicato a musiche di diversi autori e periodi. La concertista suonerà davanti al pubblico presente in galleria.

Nell’ambito di “Risonanze”, la mostra di Mario Fani curata da Alberto Mingotti nella Galleria Michelacci di Meldola, sabato 23 maggio alle 17 Caterina Dell’Agnello interpreterà la II Suite per violoncello solo di Johann Sebastian Bach. Musicista da anni attiva nel repertorio antico e. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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