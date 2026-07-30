In un ristorante, gli chef segnalano difficoltà nel lavorare con temperature tra 40 e 48 gradi causate dal caldo estivo. La temperatura esterna supera i 50 gradi, rendendo il lavoro in cucina molto faticoso e senza tempi di recupero. Gli operatori sottolineano che, nonostante la passione, le condizioni sono estremamente difficili, con un impatto diretto sulla loro attività. La situazione è particolarmente critica durante le ondate di caldo intenso.

La Spezia, 30 luglio 2026 – “ In questo periodo di temperature fuori dalla norma, con questo caldo estremo, per noi è particolarmente faticoso lavorare perché non ci sono tempi di recupero e, soprattutto, perché in cucina si arriva a temperature dai 40 ai 48 gradi. Quando, poi, sta su fuochi, piastre e vicino alle friggitrici, sale ulteriormente. Tenendo conto che un servizio dura tre ore, a cui si aggiungono quelle prima per le preparazioni e quelle dopo per riordino e pulizie, si arriva anche a otto ore, sempre a 40 gradi. Insomma, è facile capire in quale situazione ci troviamo. Ecco perché, in questa estate torrida, lancio la mia richiesta: fate qualcosa per noi, non ignorate quello che accade nel dietro le quinte dei ristoranti”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ai fornelli con 50 gradi: “In estate è un inferno. Ci mettiamo passione, ma siamo in difficoltà”

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