Gli studenti delle classi 3°A e 3°B dei corsi di tecnico di cucina, pasticceria e sala bar del Centro di formazione professionale di Afol Metropolitana hanno affrontato un esame particolare, rappresentato da una cena gourmet. L’evento ha visto i futuri chef preparare piatti di alta qualità, dimostrando passione e competenza nelle proprie specializzazioni. La prova si è svolta nel contesto di un banco di assaggio che ha valutato le capacità pratiche e tecniche degli studenti.

L’eccellenza a tavola come prova d’esame. È stato questo l’originale e impegnativo banco di prova per gli studenti delle classi 3°A e 3°B dei corsi di tecnico di cucina, pasticceria e sala bar del Centro di formazione professionale di Afol Metropolitana di via Gigli. Un esame diverso dal solito, in cui competenze tecniche, creatività, organizzazione e capacità di lavorare in squadra sono state messe alla prova attraverso la realizzazione di una vera cena gourmet. Emozionati ma determinati, i futuri chef hanno accolto la commissione d’esame e gli ospiti della serata proponendo un raffinato percorso gastronomico composto da nove portate, dall’antipasto al dessert. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’esame è una cena gourmet. I futuri chef dietro i fornelli: "Passione e competenza"

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