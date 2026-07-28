Pierpaolo Pretelli ha deciso di dedicarsi alla cucina, abbandonando temporaneamente il mondo dello spettacolo. Ora passa le ore in cucina, preparando dolci e piatti fatti in casa. La sua nuova passione lo vede impegnato tra farine, burro e aromi, con un’attenzione particolare ai dettagli e alla cura nella preparazione. I suoi follower seguono con interesse le sue creazioni, condividendo foto dei dessert appena sfornati.

C’è un lato di Pierpaolo Pretelli che i fan stanno conoscendo solo ora. E non c’entra nulla con la tv, i reality o le passerelle. C’entra con la farina, il burro e il profumo di dolci appena sfornati. L’artista si è messo ai fornelli e sui social ha deciso di raccontare i risultati della sua nuova passione. Senza filtri, con la stessa spontaneità con cui condivide la sua vita quotidiana. Ieri: sfida croissant Solo ieri è arrivata la prova più “tecnica”. Pier Paolo si è cimentato con la preparazione dei croissant fatti in casa. Pasta sfoglia, lievitazione, pieghe. Un lavoro lungo e da pasticcere vero. Il risultato? Vassoi pieni di cornetti dorati. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Pierpaolo Pretelli si riscopre chef: dalla tv ai fornelli, la sua nuova passione è a prova di prelibatezze

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Pierpaolo Pretelli conquista i fan con la sua nuova passionePierpaolo Pretelli ha annunciato di aver iniziato a dedicarsi alla pasticceria, in particolare alla preparazione della torta di mele.

Pierpaolo Pretelli: dalla TV alla recitazione, il debutto di una nuova versione di séPierpaolo Pretelli, noto al pubblico per le sue apparizioni televisive, si sta avvicinando al mondo della recitazione, segnando un nuovo capitolo...

Si parla di: Pierpaolo Pretelli riabbraccia il figlio Kian dopo l'Isola dei Famosi: il video di Giulia Salemi emoziona.

Pierpaolo Pretelli si riscopre chef: dalla tv ai fornelli, la sua nuova passione è a prova di prelibatezzeC’è un lato di Pierpaolo Pretelli che i fan stanno conoscendo solo ora. E non c’entra nulla con la tv, i reality o le passerelle. C’entra con la farina, il burro e il profumo di dolci appena sfornati. 361magazine.com

Isola dei famosi, news cast: Pierpaolo a casa, Zeudi parla con i fan e Il Musazzi in radioNelle ultime ore Pretelli ha riabbracciato il figlio e la compagna, invece Il Musazzi ha accennato alle difficoltà dell'esperienza nelle Filippine ... it.blastingnews.com