Durante una puntata di Zona Bianca, una ospite ha negato di aver mai accoltellato qualcuno, rispondendo alle accuse di un collegamento che le aveva attribuito comportamenti violenti. La responsabile del dipartimento immigrazione di un partito di maggioranza si è confrontata con un interlocutore che ha definito il suo intervento contro la criminalità giovanile come razzista. La discussione si è svolta nel contesto di un approfondimento politico trasmesso da una rete nazionale.

A Zona Bianca, il programma di approfondimento politico di Rete 4 condotto da Giuseppe Brindisi, è stata ospite Sara Kelany. La responsabile del dipartimento immigrazione di Fratelli d'Italia si è dovuta confrontare con un maranza in collegamento, che ha definito "razzista" il tentativo del governo di contrastare la criminalità giovanile. "Ci tenevo a dire che 'maranza' se voi li identificate come persone delinquenti di seconda generazione e che fanno dei danni, allora noi non ci reputiamo maranza - ha detto il giovane -. Assolutamente, perché è un modo di vestire e non rappresenta proprio quell'immaginario lì. Questa è semplice propaganda sbagliatissima e anche molto razzista chiamarli maranza se poi vengono identificati come ragazzini di seconda generazione, stranieri e ovviamente che delinquono. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Zona Bianca, Kelany zittisce il maranza: "Non ho mai accoltellato nessuno"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

L'aria che tira, Sara Kelany zittisce il grillino: "E questo facciamo!"In un intervento pubblico, Sara Kelany si è rivolta a un esponente del Movimento 5 Stelle, commentando con tono deciso.

Bill Gates: "Non ho mai molestato nessuno, ma non avrei mai dovuto incontrare Epstein"Bill Gates ha affermato di non aver molestato nessuna ragazza durante i rapporti con Jeffrey Epstein.

Argomenti più discussi: Zona Bianca, Kelany zittisce il maranza: Non ho mai accoltellato nessuno; Zona Bianca, Kelany zittisce il maranza: Non ho mai accoltellato nessuno | Libero Quotidiano.it; Pietro Senaldi zittisce Luca Telese a In Onda: I 5 Stelle hanno mandato in Parlamento i No Tav | Libero Quotidiano.it.