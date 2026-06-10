Bill Gates | Non ho mai molestato nessuno ma non avrei mai dovuto incontrare Epstein

Bill Gates ha affermato di non aver molestato nessuna ragazza durante i rapporti con Jeffrey Epstein. Ha anche dichiarato di non aver mai dovuto incontrare Epstein.

Bill Gates ha dichiarato di non aver mai molestato nessuna ragazza nell'ambito dei suoi rapporti con il pedofilo Jeffrey Epstein. Il miliardario sta tenendo un'udienza a porte chiuse a Capitol Hill per chiarire i legami con il finanziere. "Non avrei mai dovuto incontrare Epstein", ha ammesso Bill Gates nella sua testimonianza a porte chiuse a Capitol Hill. "Alla luce di ciò che so oggi, capisco che se anche avesse procurato i donatori promessi alla Fondazione Gates questo non avrebbe giustificato il fatto di essere associati a lui", ha aggiunto il miliardario ribadendo di "non aver mai assistito a comportamenti criminali di Epstein, né avuto alcun indizio che fosse coinvolto in attività illecite". 🔗 Leggi su Feedpress.me

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