In un intervento pubblico, Sara Kelany si è rivolta a un esponente del Movimento 5 Stelle, commentando con tono deciso. La discussione si inserisce in un contesto di tensione politica, dove gli attacchi tra le parti sono frequenti e spesso legati a questioni di politica internazionale. La guerra nel Golfo viene citata come esempio di conflitto che si riflette anche nel dibattito interno, alimentando ulteriormente le schermaglie tra le diverse fazioni.

La guerra nel Golfo diventa occasione quotidiana per sparare bombe e bombette in faccia all'avversario politico di turno. Un regolamento di conti davanti alle telecamere che prevede l'utilizzo di qualsiasi argomento possibile e immaginabile, meglio ancora se pienamente strumentale. Tutto fa brodo, insomma. Tutto diventa arma contundente. Il governo, spiega per esempio a L'aria che tira su La7 il senatore del Movimento 5 Stelle Ettore Licheri, che del partito di Giuseppe Conte dovrebbe essere la voce dialogante nei talk, "avrebbe dovuto dire la verità: le azioni militari, fuori dalla cornice del diritto internazionale, non portano a niente! Non hanno mai portato a niente di buono".🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - L'aria che tira, Sara Kelany zittisce il grillino: "E questo facciamo!"

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