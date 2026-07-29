Concluso il Tour de France con il quinto titolo di Tadej Pogacar, l’attenzione del ciclismo internazionale si sposta ora verso il terzo grande giro della stagione, la Vuelta a España. Uno dei protagonisti dell’edizione 2026 sarà sicuramente Primoz Roglic, che va a caccia della quinta affermazione sulle strade spagnole anche se potrebbe trovarsi di fronte come principale rivale proprio l’illustre connazionale della UAE, che non ha ancora sciolto i dubbi sulla sua presenza. Sicuramente Roglic ci sarà e per preparare al meglio questo appuntamento ha deciso di presentarsi al via della Vuelta a Burgos 2026, che sarà in programma dal 4 all’8 agosto. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Vuelta a Burgos 2026, Primoz Roglic sarà al via. Presente anche Giulio Pellizzari

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