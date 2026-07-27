Per la Vuelta a España 2026, sono confermati i partecipanti Roglic e Joao Almeida. La presenza di Pogacar resta incerta, mentre non sono stati ancora annunciati gli altri iscritti ufficiali. Il Tour de France si è concluso da poco, ma gli appassionati di ciclismo seguono già le prossime tappe. La corsa spagnola si svolgerà nel prossimo calendario, con i dettagli sui partecipanti ancora da definire.

Il Tour de France si è chiuso solamente da poche ore, ma per gli appassionati è già il momento di guardare avanti. Il prossimo grande appuntamento è fissato con la Vuelta a Espana. Il terzo Grande Giro stagionale, giunto all’edizione numero 81, prenderà il via da Monaco il 22 agosto e si concluderà a Granada il prossimo 13 settembre dopo aver percorso 3310,6 km. L’interrogativo più grande, al momento, riguarda la soluzione dell’enigma Pogacar. Il fenomeno sloveno si è mostrato più volte possibilista sulla partecipazione, ma non ha ancora sciolto la riserva sulla propria presenza alla partenza. Bisognerà ancora attendere per la sua decisione.... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Vuelta a España 2026: chi parteciperà? Incognita Pogacar, sicuri Roglic e Joao Almeida

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