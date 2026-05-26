Giulio Pellizzari è incappato nella prima grande crisi della propria carriera da professionista: le energie sono mancate fin dalle prime battute della salita di Carì che conduceva all’arrivo della sedicesima tappa del Giro d’Italia 2026 e ha tagliato il traguardo con un distacco di addirittura diciotto minuti dal danese Jonas Vingegaard. L’alfiere della Red Bull-BORA-hansgrohe non aveva la forza per salire ed è andato in apnea, dicendo addio a tutti i sogni di gloria. Il 22enne marchigiano occupava il sesto posto alla vigilia della giornata odierna e sembrava poter battagliare per il podio, invece è sprofondato in diciannovesima posizione e ora dovrà fare da gregario all’australiano Jai Hindley. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giulio Pellizzari mastica amaro: “Ho tenuto duro anche troppo. Una tappa? Con queste gambe…”

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