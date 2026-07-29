Durante l’estate si sono verificati numerosi trasferimenti e cambi di squadra nel campionato di volley femminile di Serie A1 per la stagione 2026-2027. Diverse atlete hanno lasciato le loro squadre precedenti per approdare in nuove formazioni, mentre alcune squadre hanno rinforzato i roster con acquisti importanti. Questi movimenti hanno modificato in modo rilevante la composizione delle squadre che scenderanno in campo nella prossima stagione.

La Serie A1 femminile 2026-2027 si avvicina con prospettive estremamente interessanti dopo un’estate che ha modificato in maniera significativa il volto di molte protagoniste del massimo campionato. Se alcune società hanno scelto la strada della continuità, puntando sul consolidamento dei gruppi che hanno regalato risultati importanti nelle ultime stagioni, altre hanno dato vita a vere e proprie rivoluzioni, cambiando interi reparti e affidandosi a giocatrici provenienti dai principali campionati europei e mondiali. Conegliano resta il punto di riferimento nonostante un consistente rinnovamento della rosa, mentre Scandicci è chiamata ad aprire un nuovo ciclo dopo la partenza di Ekaterina Antropova. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Volley femminile, come sono cambiare le squadre di A1? I colpi e le partenze per la stagione 2026-2027

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