Durante l’estate, molte squadre di Superlega hanno effettuato cambi significativi: alcune hanno confermato i giocatori principali, altre hanno rivoluzionato la formazione, sostituendo allenatori e modificando metà o più della squadra. Questi movimenti hanno modificato gli equilibri del campionato 2026-2027. Sono stati annunciati nuovi acquisti e cessioni, con alcuni club che hanno puntato sulla continuità e altri sulla rivoluzione totale.

L’estate della SuperLega 2026-2027 ha r idisegnato gli equilibri del massimo campionato italiano. C’è chi ha scelto la continuità, puntando sul consolidamento del proprio nucleo storico, e chi invece ha dato vita a una vera e propria rivoluzione, cambiando allenatore, metà sestetto titolare o interi reparti. Il risultato è una stagione che si preannuncia più equilibrata che mai, con diverse squadre che sembrano aver ridotto il divario dalle corazzate. Perugia resta la squadra da battere ma cambia volto. La Sir Susa Vim Perugia continua ad affidarsi alle proprie certezze: Giannelli, Semeniuk, Plotnytskyi, Loser e Solé rappresentano ancora l’ossatura della formazione di Angelo Lorenzetti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Volley, come sono cambiate le squadre di Superlega? I colpi di mercato per la stagione 2026-2027

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