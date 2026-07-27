Le squadre di Serie A Gold di pallamano stanno vivendo importanti cambiamenti in vista della stagione 2026-2027. Con l’ufficializzazione dei calendari, si torna a parlare di movimenti di mercato e di partenze significative. Diverse squadre hanno effettuato acquisti e cessioni, modificando la composizione delle rose per la prossima stagione. Questi cambiamenti segnano un nuovo capitolo per il campionato, che si appresta a partire tra poche settimane.

L’inizio della stagione 2026-2027 della Serie A Gold di pallamano è sempre più vicino e, con i calendari appena ufficializzati, l’attenzione può tornare a incentrarsi sul mercato. Le squadre che partecipano al massimo Campionato Italiano stanno approfittando dell’estate per rinforzare i rispettivi roster, fra ritorni eccellenti, innesti stranieri e giovani di prospettiva, con l’obiettivo di presentarsi ai nastri di partenza al massimo delle proprie potenzialità. Tra le grandi protagoniste del mercato c’è la Raimond Sassari, che continua a puntare su una rosa di alto livello. L’ultimo innesto è quello del macedone Martin Stojanovski, giocatore di esperienza internazionale che aggiunge qualità e profondità alla formazione sarda, candidata a recitare un ruolo di primo piano nella corsa al titolo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pallamano, come sono cambiate le squadre di Serie A Gold. I colpi di mercato e le partenze verso la stagione 2026-2027

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