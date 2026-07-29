Il ricorso della Virtus è stato respinto, confermando il rifiuto del ripescaggio in Serie B Nazionale. Dopo aver sperato di rientrare nel girone A, il club ha ricevuto la notizia negativa nel pomeriggio, chiudendo così la possibilità di tornare in categoria. Nonostante la decisione, il presidente della squadra ha dichiarato che la squadra continuerà a lottare e a portare avanti il progetto. La notizia ha creato delusione tra i tifosi e i sostenitori del club.

Oltre il danno, la beffa. Il ricorso della Virtus è stato respinto e dopo aver trascorso una nottata con l’illusione di tornare in B Nazionale (diversi siti avevano già dato per certo il ripescaggio nel girone A), il club giallonero ieri pomeriggio ha ricevuto la doccia fredda: bocciato il ricorso, addio ripescaggio. Almeno per ora. Visto che adesso la Virtus dovrà decidere se continuare la battaglia legale o accettare un verdetto che non è certo quello che il club attendeva e, soprattutto, si augurava. La sensazione dell’ingiustizia sportiva è grande, perché i dubbi sui criteri della realizzazione del ranking di ripescaggio erano più che fondati. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Virtus, doccia fredda: respinto il ricorso. Loreti non si arrende: "Andremo avanti"

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