Il tribunale ha annullato i sequestri di beni, tra cui uno smartwatch, nell’ambito dell’inchiesta romana sui spioni. Il riesame ha deciso di restituire gli oggetti sequestrati a un ex ufficiale dei servizi segreti coinvolto nel procedimento. La decisione riguarda anche altri beni precedentemente sottoposti a sequestro. La vicenda si riferisce a un’indagine su attività di spionaggio e intercettazioni illegali. Il procedimento giudiziario prosegue senza ulteriori dettagli sui soggetti coinvolti o sulle accuse specifiche.

Gli avevano portato via persino lo smartwatch, l'orologio da polso. Questa mattina Giuliano Tavaroli, ex capo della sicurezza di Telecom, si vede restituire tutto: telefoni, pendrive, computer, e anche l'orologio, che gli erano stati sequestrati la mattina del 20 aprile dai carabinieri mandati dalla Procura di Roma. Tavaroli è indagato in un filone laterale dell'inchiesta che vede tra gli altri indagati l'ex numero due dei servizi segreti Giuseppe Del Deo, accusato di una lunga serie di reati. A Tavaroli i pm romani, guidati dal procuratore Francesco Lo Voi, contestavano l'accusa di associazione a delinquere per... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Doccia fredda per l’inchiesta romana spioni. Il riesame annulla i sequestri a Tavaroli

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