La doccia fredda fa bene?

Da gqitalia.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una persona ha deciso di terminare la propria doccia con un getto d’acqua fredda, dopo aver trascorso una giornata con temperature vicino ai 40 gradi e alta umidità. La scelta è stata fatta per rinfrescarsi e affrontare il caldo, che ha reso l’aria simile a una sauna. La scena si è svolta in un contesto domestico, senza altri elementi o interventi esterni coinvolti.

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Quando le temperature raggiungono i 40 gradi, e l’umidità, se esci di casa, ti fa sentire come se entrassi in una sauna, concludere la doccia con un getto d’acqua fredda sembra un’ottima idea. La cosa più interessante è che una doccia fredda è un modo semplice per provare la mania collettiva dell’immersione in acqua gelata: non ti servono né una vasca fredda in giardino né un congelatore pieno di sacchetti di ghiaccio. Ma oltre a rinfrescarti, la doccia fredda fa davvero bene alla salute? I presunti benefici, maggiore concentrazione, umore più calmo, sistema immunitario più forte e perfino livelli più elevati di testosterone, sono davvero provati? Alcune di queste affermazioni hanno un fondamento scientifico. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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Doccia fredda benefici

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