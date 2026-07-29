Viareggio manca una punta Il Pietrasanta è eccellente

In Versilia, diverse squadre stanno iniziando la preparazione pre-campionato. Il Seravezza, in Serie D, ha iniziato il 20 luglio, seguito dal Viareggio e dal Real Forte Querceta, entrambi in Eccellenza, dal 27 luglio. Dal 3 agosto si unirà il Camaiore, mentre dal 13 agosto partirà la preparazione del Pietrasanta. La regione si prepara così alle prossime sfide, con le squadre che si stanno attrezzando sul campo.

Tra spifferi federali, trattative calde e totogironi. in Versilia sono già a lavoro sul campo il Seravezza di Turi in Serie D dal 20 luglio, il Viareggio di Fiale e il Real Forte Querceta di Della Bona in Eccellenza dal 27 luglio mentre si metteranno in moto dal 3 agosto il Camaiore di Pisciotta e dal 13 agosto il Pietrasanta di Tocchini. Proprio la società biancoceleste avrebbe già ricevute assicurazioni sul ripescaggio nella prossima Eccellenza, dove dovrebbe esordire in Coppa domenica 30 agosto. con tutta probabilità subito con un derby. Il Pietrasanta nel frattempo ha definito gli innesti di Filippo Gargani in attacco dal San Giuliano e del 2007 Matteo Cini in mediana dal Seravezza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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