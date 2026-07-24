calciomercato dilettanti il viareggio conferma romanelli tanti rinnovi anche al pietrasanta

Il Viareggio ha confermato il rinnovo di Romanelli, mentre il Pietrasanta ha annunciato diversi prolungamenti di contratto. Il mercato dei dilettanti in Versilia continua a muoversi con aggiornamenti frequenti e si prevede che nel mese di agosto arriveranno ulteriori novità e colpi di scena. La sessione estiva si conferma attiva con diverse trattative in corso tra le squadre locali.

Il borsino del calciomercato in Versilia è in costante aggiornamento e anche nell’imminente mese di agosto ci saranno rifiniture e altri colpi ad effetto. Intanto però i movimenti continuano tra riconferme e nuovi innesti. In Eccellenza il Viareggio ha appena riconfermato ufficialmente il difensore classe 2007 Mattia Romanelli, che con Fiale nella seconda parte della scorsa stagione si era ritagliato uno spazio importante sempre da titolare dimostrando affidabilità, attenzione difensiva e spirito di sacrificio tanto da essere poi convocato anche nella Rappresentativa Regionale Toscana. E quando è servito ha saputo lasciare il segno anche in avanti con un gol pesantissimo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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